À Gaza, des enfants suivent des cours dans des camps de fortune: "Un enseignant leur apprend des choses et les divertit"

Des enfants palestiniens déplacés suivent des cours dans un camp de fortune à Rafah, dans la bande de Gaza. "Par conscience professionnelle, nous avons dû prendre la décision de poursuivre le processus éducatif malgré la rareté des ressources", explique un enseignant.

Des adultes viennent également prendre des léçons dans cette école revisitée. "Nous sommes venus ici dans le but d'apprendre et de ne pas oublier ce que nous avons déjà étudié. Notre objectif est de restaurer le niveau éducatif précédent et je suis convaincue que nous y parviendrons", explique une dame. "Nous avons échappé aux bombardements et sommes sortis des décombres. Ici, un professeur vient chaque jour enseigner aux enfants, leur apporter de la joie et trouver un moyen de les divertir", renchérit une autre dame.