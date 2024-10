Le programme nucléaire iranien, prochaine cible d'Israël? "Benjamin Netanyahu a toujours eu une obsession envers l'Iran"

"Aujourd'hui, on pense que l'Iran pourrait développer (la technologie nucléaire, ndlr). Ce n'est pas attesté, mais on sait qu'il a réussi à enrichir l'uranium à des taux importants. Ce ne sont pas les taux nécessaires pour produire une arme nucléaire, mais on s'en rapproche doucement. Pour les usages civils, on est à 3,5% et pour l'arme nucléaire, on est plutôt à 90%. Aujourd'hui, l'Iran disposerait d'uranium enrichi à 60%".

Cette arme nucléaire est-elle un moyen de pression sur l'Occident ?

"Tout à fait", affirme Elena Aoun. "Je rappelle que ce n'est pas l'Iran qui s'est retiré de l'accord. Récemment, on a entendu le président Biden tendre une perche pour la reprise de négociations, qui n'avaient pas abouties malgré de réelles avancées. Donc on est dans ce contexte-là, et je pense que l'Iran attend une opportunité pour revenir à la situation de 2015, une situation qu'elle perçoit comme étant avantageuse pour elle".

Les sites nucléaires iraniens sont-ils des cibles potentielles pour Israël ?

"Il est intéressant de souligner que Benjamin Netanyahu a toujours eu une obsession envers l'Iran, en particulier son programme nucléaire", souligne la professeure en relations internationales."Au moment où il était encore simple parlementaire en 1992, il disait que l'Iran disposerait de l'arme nucléaire dans les 2-3 ans. En tant que Premier ministre, il a ce programme dans le collimateur et je pense qu'il tentera de cibler le programme".