"Le requin avait son corps dans la gueule": les autorités australiennes recherchent la dépouille d'un surfeur de 55 ans

Je l'ai vu dans une vague et le requin avait son corps dans la gueule - c'était épouvantable

"Le corps de l'homme n'a pas encore été retrouvé et les recherches ont repris tôt ce matin", a indiqué la police dans un communiqué.

"En me retournant, j'ai vu le requin se jeter (sur la victime) et mordre", a-t-il déclaré au journal The Advertiser d'Adélaïde.

M. Brophy a affirmé avoir vu le prédateur "passer par-dessus (la victime), la mordre et l'entraîner sous l'eau, puis plus rien pendant une minute ou deux, du sang partout, et enfin la planche surgir".

