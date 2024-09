Le Soudan du Sud reporte de deux ans les élections marquant la fin de la transition

L'accord de paix qui a mis fin en 2018 à cinq ans d'une guerre civile meurtrière (400.000 morts et des millions de déplacés) a instauré le principe d'un gouvernement d'union nationale intégrant les deux rivaux qui ont mis le pays à feu et à sang, Salva Kiir et Riek Machar, respectivement aux postes de président et premier vice-président.

Formé après de nombreux atermoiements en février 2020, ce gouvernement avait pour mission de mettre en application l'accord et de mener à bien une transition s'achevant par des élections. Son mandat initial était de trente mois.

Mais le Soudan du Sud, pays de douze millions d'habitants parmi les plus pauvres au monde, reste miné par les luttes de pouvoir, la corruption, les conflits ethniques locaux et les progrès dans des domaines-clefs de l'accord (rédaction d'une constitution, création d'une armée unifiée...) restent minces.