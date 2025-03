Le Vatican donne une information clé sur l'état du pape François: il n'a besoin que d'un canule pour respirer

La salle de presse du Saint-Siège a précisé plus tard que le pape était passé d'un masque à une simple canule (un tuyau, ndlr) par laquelle il reçoit de l'oxygène à haut débit,et qu'il poursuivait son traitement et sa physiothérapie respiratoire.

Il a d'abord subi "une crise asthmatique prolongée" le 22 février qui l'a contraint à recevoir de l'oxygène à haut débit via des canules nasales, puis le 28 février "une crise isolée de bronchospasme qui a entraîné un épisode de vomissement avec inhalation et une soudaine aggravation de son état respiratoire".

"Il y a des hauts et des bas", a indiqué une source vaticane. Depuis son appartement médicalisé, situé au 10e étage de l'hôpital Gemelli, le pape reçoit malgré tout ses plus proches collaborateurs et poursuit son travail les jours où son état le permet. Il a notamment reçu à deux reprises la visite de son secrétaire d'État, le cardinal italien Pietro Parolin, et d'Edgar Peña Parra, respectivement N°2 et N°3 du Saint-Siège.

L'hospitalisation du souverain pontife intervient alors qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années: il a, entre autres, subi des opérations du côlon et de l'abdomen et connu des difficultés à marcher. En surpoids, il souffre de douleurs au genou qui le contraignent à se déplacer en fauteuil roulant depuis 2022.