Le Vietnam et la Chine signent des accords économiques, malgré des tensions récentes

Le Vietnam et la Chine ont signé dimanche une série d'accords économiques pour renforcer leurs liaisons ferroviaires et leur coopération commerciale, affichant leurs relations étroites malgré des tensions récentes en mer de Chine méridionale.

Lors d'une rencontre samedi, le chef du gouvernement chinois et le président To Lam ont convenu de "maintenir des échanges réguliers de haut niveau et une coopération en matière de défense, de sécurité et de diplomatie", a rapporté le journal public vietnamien Nhan Dan.

Selon la même source, le Vietnam compte faciliter les investissements chinois dans les hautes technologies tandis que la Chine veut améliorer l'accès des produits agricoles vietnamiens à son marché.

La Chine et le Vietnam entretiennent globalement de bonnes relations, même si elles sont régulièrement ternies par leurs différends territoriaux en mer de Chine méridionale.