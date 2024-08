Les États-Unis demandent "une enquête approfondie" à Israël après la diffusion d'une vidéo d'abus sexuels présumés sur un prisonnier palestinien

Les États-Unis demandent à Israël d'enquêter après la diffusion d'une vidéo qui semble montrer des soldats agressant sexuellement un prisonnier palestinien. "Nous avons vu la vidéo, et les récits d'abus sexuels sur des détenus sont horribles", déclare le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. "Ils doivent faire l'objet d'une enquête approfondie de la part du gouvernement israélien et des forces de défense israéliennes," ajoute le porte-parole.

Les États-Unis ont demandé mercredi à Israël de mener une enquête et de rendre des comptes après la diffusion d'une vidéo montrant des soldats abusant sexuellement d'un prisonnier palestinien. Une vidéo de surveillance qui a fuité et qui a été diffusée sur la chaîne israélienne Channel 12, semble montrer des soldats en train de choisir un prisonnier sur la base de Sde Teiman, où Israël détient des Palestiniens arrêtés pendant la guerre de Gaza.

Des prisonniers palestiniens libérés ont régulièrement fait état d'actes de torture, de viols et d'autres abus commis en détention, ce que les autorités israéliennes ont nié. Cette semaine, des experts de l'ONU ont mis en garde contre "l'escalade de la torture" pratiquée par Israël à l'encontre des prisonniers palestiniens depuis le début de la guerre à Gaza et ont appelé à des efforts pour prévenir les crimes contre l'humanité.

À lire aussi Attentat déjoué à un concert de Taylor Swift à Vienne: voici ce que l'on sait

"Les droits de l'homme des prisonniers doivent être respectés dans tous les cas, et lorsqu'il y a des allégations de violations, le gouvernement d'Israël doit prendre des mesures pour enquêter sur ceux qui sont présumés avoir commis des abus et, le cas échéant, les tenir pour responsables", a déclaré M. Miller. "Il doit y avoir une tolérance zéro pour les abus sexuels, les viols de tout détenu, point final. C'est une conviction fondamentale des États-Unis, et si des détenus ont été abusés, s'ils ont été agressés sexuellement ou violés, le gouvernement d'Israël et les Forces de défense israéliennes doivent mener une enquête approfondie sur ces actes et rendre les responsables comptables de leurs actes dans le cadre de la loi."

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que l'armée examinait ces rapports.

M. Miller a déclaré que l'enquête de l'armée israélienne "devrait être menée rapidement". À la fin du mois dernier, l'armée a déclaré qu'elle ouvrait une enquête sur des "soupçons de mauvais traitements" infligés à un détenu à Sde Teiman, à la suite de témoignages de médias internationaux, d'agences des Nations unies et de groupes de défense des droits de l'homme.