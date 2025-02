Les Etats-Unis n'apporteront pas d'aide militaire en Ukraine ni à l'Europe: est-ce la fin de l'Otan?

L'Europe et l'Otan ont été réunis en urgence ce lundi à Paris après les propos très durs des Américains, qui ont affirmé qu'ils n'enverraient pas de troupes pour soutenir l'Ukraine.

L'Europe se trouve-t-elle dans une impasse? "Ce qu'on a connu ce week-end à Munich constitue vraiment un camouflet pour les Européens qui se sont vus ouvertement critiqqués par ce qui devrait être normalement le plus grand partenaire des Européens", analyse Estelle Hoorickx, chercheuse à l'Institut Royal de la Défense .

Le vice-président américain a critiqué ouvertement les démocraties européennes, le ministre de la Défense "a bien fait comprendre que la sécurité de l'Europe n'était pas la priorité des Américains" et l'émissaire Kellogg qui a bien dit que les Européens ne seraient probablement pas invités aux négociations. "On est vraiment face à un tournant de l'histoire de la relation transatlantique d'où cette réunion en urgence à Paris justement pour faire face à cette situation en Ukraine et en Europe particulièrement."