Les Etats-Unis prolongent de dix ans leur présence militaire au Qatar

La base en question est celle d'Al Udeid, dans le désert à environ 25 km au sud-ouest de Doha. Il s'agit de la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient.

Le Qatar a joué un rôle clé de médiateur entre le Hamas et Israël au sujet d'un cessez-le-feu temporaire qui a permis un échange d'otages et de prisonniers. Cet Etat du Golfe a également pesé dans la libération d'Américains par le Venezuela et l'Iran en 2023.