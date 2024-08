Les Philippines accusent l'armée de l'air chinoise d'avoir harcelé un de leurs avions

"L'incident a constitué une menace pour l'avion de l'armée de l'air philippine et son équipage, a interféré avec les opérations de vol légales dans l'espace aérien relevant de la souveraineté et de la juridiction philippines, et a enfreint le droit international et les réglementations régissant la sécurité de l'aviation", a poursuivi le général Brawner.

Il a également précisé que le pilote et les autres passagers étaient "rentrés sains et saufs" dans une base aérienne du nord des Philippines.

L'accident aurait eu lieu un jour après l'annonce par Pékin d'un exercice militaire en mer de Chine méridionale près du récif de Scarborough, un îlot contrôlé par Pékin mais revendiqué par Manille, sur fond de tensions bilatérales récurrentes.