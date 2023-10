Les rumeurs autour de l'état de santé de Ramzan Kadyrov sont-elles vraies ?

L'ami de longue date de Vladimir Poutine est-il devenu une cible ? Certains observateurs estiment que Kadyrov est malade. Une rumeur confirmée par les renseignements militaires ukrainiens. "Nous pouvons confirmer que Ramzan Kadyrov subit une nouvelle crise et qu'il se trouve dans un état très préoccupant depuis quelques jours", ont-ils déclaré.

Le président tchétchène serait gravement malade, et même dans un état critique. Des spéculations sur son état de santé, comme c'était déjà le cas avant lui avec le président russe ou d'autres leaders soviétiques. Mais une question se pose : pourquoi autant de rumeurs ?

Mais après une semaine de silence, retournement de situation : le dirigeant tchétchène a semblé refaire surface. Il a en effet posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il marche au beau milieu de la nature. La vidéo est également accompagnée d'un démenti écrit. "Je conseille vivement à tous ceux qui ne parviennent pas à distinguer la vérité du mensonge sur internet de prendre l'air, de mettre de l'ordre dans leurs idées".

Cependant, rien ne peut confirmer qu'il l'a publié lui-même et que cette séquence n'a pas été tournée à une date plus ancienne. D'après les rumeurs, l'homme de 46 ans souffrirait des reins. Mais a-t-il été empoisonné ? Les informations se contredisent et il est actuellement difficile de répondre à cette question.

Le mystère plane, comme pour la santé de Vladimir Poutine. Et peu après la mort suspecte du chef de la milice Wagner, Evgueni Prigojine, d'autres conflits se règlent-ils dans les coulisses russes ? Le kremlin a refusé de commenter l'état de santé du président tchétchène.