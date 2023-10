L'Est canadien bat des records de chaleur pour l'automne

"Exceptionnel", "inquiétant", "anormal": l'Est du Canada a fracassé des records de chaleur cette semaine en frôlant les 30 degrés, inquiétant les experts et la population qui vit des épisodes de plus en plus extrêmes, exacerbés par le changement climatique.

"C'est du jamais-vu pour une journée du mois d'octobre", explique Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada.