L'Europe divisée sur l'envoi de troupes en Ukraine: quels pays y sont favorables et qui est plus réticent?

Surtout l'Allemagne, d'ailleurs, qui est en pleine séquence électorale. Le scrutin aura lieu dimanche et Olaf Scholz pourrait ne plus être chancelier d'ici quelques jours.

L'Europe assez forte sans les États-Unis ?

Les experts militaires français estiment que les pays de l'Union pourraient au mieux déployer 50.000 hommes, dont 6 à 7.000 Français. On est loin du compte. Il faudrait également assurer la défense aérienne et donc détacher en Ukraine de nombreux avions. Quand on voit que la France n'a pu fournir récemment que 6 Mirages à Kiev, on mesure l'ampleur de la tâche.

Enfin, Français et Britanniques, bien qu'ayant combattu sous leur drapeau en Irak, en Afghanistan ou en Libye, ont besoin de l'assistance américaine en matière de renseignements, de satellites et de cyberdéfense. Il faudra de toute façon travailler avec Washington. Il est difficile de l'admettre, mais dans l'état actuel des choses, l'Europe géant économique reste un nain politique.