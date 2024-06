L'ex-traducteur d'Ohtani plaide coupable pour le vol de plus de 16 millions de dollars à la star du baseball

Ippei Mizuhara, ex-interprète et ami proche d'Ohtani, a admis une fraude bancaire, passible de 30 ans d'emprisonnement maximum, et une déclaration d'impôts erronée, passible de trois ans d'emprisonnement maximum, a indiqué le procureur.

L'ancien traducteur de la superstar japonaise de baseball Shohei Ohtani a plaidé coupable mardi devant le tribunal fédéral de Santa Ana (Californie, Etats-Unis) du vol de plus de 16 millions de dollars au joueur des Los Angeles Dodgers pour éponger des dettes de jeu.

La date du jugement a été fixée au 25 octobre.

Ippei Mizuhara (39 ans) a siphonné le compte bancaire d'Ohtani pour financer son "appétit insatiable" pour les paris sportifs, illégaux en Californie, a expliqué le procureur.

Mizuhara aurait réalisé plus de 19.000 paris sportifs illégaux d'une moyenne de 12.800 dollars par pari entre décembre 2021 et janvier 2024, s'engluant dans les dettes et perdant 40.7 millions de dollars, selon les documents judiciaires.