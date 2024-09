Liban: un média officiel fait état de dizaines de frappes israéliennes sur le sud et l'est

L'agence de presse officielle libanaise et des journalistes de l'AFP ont fait état lundi de dizaines de frappes israéliennes contre le sud et l'est du Liban, après que Israël a conseillé aux habitants du sud du pays de "s'éloigner des cibles" du mouvement pro-iranien Hezbollah.

L'agence ANI a indiqué que "les avions de guerre ennemis avaient lancé (...) plus de 80 frappes aériennes en une demi-heure", visant des zones du sud du Liban, en même temps que "des raids intenses dans vallée de la Békaa", dans l'est du pays. Les correspondants de l'AFP dans le sud et l'est du pays ont fait état de frappes intenses.