L'Inde rapatrie 45 travailleurs morts dans l'incendie de leur immeuble à Koweit

Cinquante personnes, dont 45 Indiens, ont péri dans l'incendie mercredi à l'aube d'un bâtiment abritant des travailleurs d'Asie du Sud et du Sud-Est, dans la banlieue de Mangaf, au sud de la capitale koweïtienne. Près de 200 migrants vivaient dans l'immeuble surpeuplé qui a pris feu. La majeure partie de la population du Koweït est composée d'étrangers. Bon nombre sont originaires d'Asie du Sud et du Sud-Est et employés dans la construction et les services.

Les victimes sont mortes asphyxiées après avoir inhalé les fumées dégagées par l'incendie, dont l'origine exacte reste encore à déterminer.

Un Koweïtien et deux ressortissants étrangers, soupçonnés d'avoir négligé des procédures de sécurité et des règles anti-incendie, ont été placés en détention.