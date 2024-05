L'inflation vient modifier les habitudes d'achat des Américains

Partager:

A cause de la hausse des prix des denrées alimentaires, "je ne vais plus faire les courses aussi souvent que je ne les faisais", remarque Jasmine Reed, 42 ans, à l'entrée d'un supermarché dans la banlieue de la capitale américaine, Washington. Si les prix de l'alimentation ne connaissent plus les hausses brutales enregistrées en 2023, les données publiées jeudi mettent toujours en avant une augmentation de 2,2% en avril, sur un an, une moyenne qui vient cependant masquées d'importantes disparités d'un produit à l'autre.

Car les prix des aliments aux Etats-Unis continuent de subir d'importantes corrections: les oeufs sont ainsi 9% moins cher qu'il y a un an mais le beurre a augmenté de 3,5% sur la même période, alors que le lait baissait d'un 1%. Quant au pain, il reste pour l'instant orienté en hausse, selon les données du ministère du Travail, qui publie les statistiques de l'inflation PCI. Or l'inflation est l'un des principaux terrains d'affrontement entre les deux candidats à l'élection présidentielle de novembre prochain, le président démocrate sortant Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump. Le premier tente de capitaliser sur la bonne santé de l'économie américaine, dont la croissance est la plus élevée parmi les pays du G7 et le chômage à des niveaux historiquement bas, mais l'inflation rend la perception de ces réussites plus difficiles à appréhender par les américains, confrontés à des hausses importantes de prix sur les produits de consommation courante, que le candidat tente lui d'exploiter.

Et pour les consommateurs rencontrés par l'AFP près d'un supermarché de Falls Church, en Virginie (est), il ne fait aucun doute que les prix ont augmenté ces dernières années, au point de les obliger à revoir leurs habitudes. "Si faire les courses me coûtait moins cher, je cuisinerais certainement plus souvent", souligne ainsi Mme Reed, qui explique qu'elle mange plus régulièrement à l'extérieur. "Au final ça me coûte le même prix, donc autant ne pas perdre de temps en cuisine", ajoute cette enseignante, qui vit à Fairfax, une dizaine de kilomètres de Falls Church.