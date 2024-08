L'Iran rejette l'appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël

Le président américain, Joe Biden, et ses homologues de France, d'Italie, d'Allemagne et du Royaume-Uni ont appelé lundi Téhéran à "renoncer à ses menaces d'attaque militaire contre Israël", à l'heure où la communauté internationale multiplie les pressions pour éviter une escalade militaire au Moyen-Orient.

Ils ont mis en garde contre les "conséquences graves" qu'aurait une attaque sur la sécurité de la région, où les tensions ont redoublé, depuis le début de la guerre à Gaza, entre Israël d'une part, et d'autre part l'Iran et les groupes armés qu'il soutient, notamment le puissant Hezbollah libanais.

L'Iran et ses alliés au Liban, en Irak et au Yémen menacent Israël de représailles armées depuis l'assassinat, le 31 juillet, du chef du Hamas, qu'ils ont imputé à Israël, et celui, la veille, de Fouad Chokr, le chef militaire du Hezbollah, tué dans une frappe israélienne près de Beyrouth.

"La République islamique est déterminée à défendre sa souveraineté" et "elle ne demande pas l'autorisation de quiconque pour user de ses droits légitimes", a réagi mardi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani.