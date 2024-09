Lufthansa et Air France: prolongation des suspensions de vols vers Beyrouth et Tel-Aviv

JULIEN DE ROSA

Les compagnies aériennes Lufthansa et Air France ont annoncé jeudi prolonger la suspension de leurs vols pour Tel-Aviv et Beyrouth, en raison des tensions dans la région.

"En raison de la situation sécuritaire à destination, Air France suspend ses liaisons" entre Paris "et Beyrouth (Liban)" et entre Paris "et Tel-Aviv (Israël) jusqu'au 20 septembre", a fait savoir la compagnie à l'AFP.