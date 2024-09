L'Ukraine se dote d'un nouveau chef de la diplomatie, Andriï Sybiga

Il s'était illustré en bataillant pour augmenter le soutien occidental à l'Ukraine et en tentant de convaincre des pays courtisés par Moscou, en Afrique et en Asie en particulier, de soutenir Kiev.

Aucune raison n'a été donnée officiellement pour le renvoi de Dmytro Kouleba.

Interrogé sur le remaniement ministériel, le président Zelensky s'est borné à dire que l'Ukraine avait "besoin d'une nouvelle énergie" après deux ans et demi de guerre avec la Russie.

Mais une source au sein du parti présidentiel a reproché à Dmytro Kouleba d'avoir perdu de son efficacité. "Il y a eu des plaintes à son sujet depuis un an", a expliqué cette source à l'AFP.

"Il donnait des interviews, s'exprimait avec éloquence, multipliait les visites (...). Il s'occupait de son autopromotion, au lieu d'améliorer le travail des ambassades, de travailler systématiquement sur les pays et d'obtenir leur soutien", a-t-elle ajouté.

"Et les six dernier mois, il ne s'occupait plus du tout des tâches qu'on lui donnait mais écrivait simplement des tweets et commentait", a encore affirmé cette source.

- Reconnaissance internationale -

Par ailleurs, des déclarations de Dmytro Kouleba à propos des différends historiques entre Kiev et Varsovie ont provoqué en août une vague de commentaires négatifs à travers la Pologne, un nouvel épisode des tensions avec cet allié primordial de l'Ukraine face à la Russie.

Cinq autres membres du gouvernement, des ministres et des vice-Premiers ministres, ainsi que le chef du Fonds des biens d'Etat, responsable des privatisations, ont également présenté leur démission au Parlement. Les votes sur leur remplacement devraient suivre dans la foulée.

Dmytro Kouleba pourrait se voir proposer un poste important dans lequel il serait chargé de l'intégration de l'Ukraine à l'Otan, un grand objectif de Kiev.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken l'a appelé mercredi pour lui faire part de "sa grande reconnaissance et de son amitié", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

"Il y a peu de personnes avec lesquelles j'ai travaillé aussi étroitement qu'avec toi", lui a de son côté écrit mercredi la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock, se remémorant leurs "longues conversations dans les trains de nuit, au G7, sur la ligne de front, à Bruxelles, devant une centrale électrique bombardée".