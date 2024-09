L'Unrwa annonce la mort en Cisjordanie d'un de ses employés, tué dans un raid israélien

Selon l'Unrwa, Sofiane Jaber Abed Jawwad était "employé de voirie", marié et père de cinq enfants. Il a été enterré vendredi, selon un journaliste de l'AFP présent aux funérailles.

"C'est la première fois qu'un employé de l'Unrwa est tué en Cisjordanie depuis plus de dix ans", a-t-elle souligné.

Des dizaines de Palestiniens, dont plusieurs membres de groupes armés, mais aussi des civils, des adolescents et ou personnes âgées, ont été tués selon des sources palestiniennes, dans cette opération qualifiée d'"antiterroriste" par l'armée israélienne.

Sur X, un porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a affirmé que Abed Jawwad lançait "des engins explosifs" et présentait "une menace" pour les soldats en opération dans la zone de Faraa. Des soldats "ont ouvert le feu dans sa direction (…) et il a été tué".

Zain JAAFAR

"Le terroriste a ensuite été identifié et on a découvert qu'il était aussi employé de l'Unrwa", ajoute l'officier, affirmant qu'il était connu des services de sécurité pour avoir été "complice d'autres activités terroristes".

L'armée israélienne avait indiqué plus tôt avoir "mené une opération antiterroriste de 48 heures" dans les zones de Toubas, Tamoune et Faraa, dans le nord de la Cisjordanie, tuant "cinq terroristes armés" dans une frappe aérienne et un sixième dans des "échanges de tirs" avec "un terroriste qui lançait des engins explosifs".