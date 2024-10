Malgré l'assèchement du Grand Lac Salé, l'Utah pardonne le climatoscepticisme de Trump

En tant que directeur du département des ressources naturelles de cet Etat de l'ouest américain, il sait que l'assèchement du lac est une "bombe nucléaire environnementale", qui menace l'existence de la capitale Salt Lake City et de deux millions de personnes vivant sur ses berges.

Un bilan qui relègue en arrière-plan le fait que M. Trump se moque du changement climatique. Cet été encore, le septuagénaire a estimé que la montée des océans qu'il provoque se traduira simplement par "plus de propriétés en bord de mer".

Le milliardaire républicain a eu de "bons résultats économiques" et a été "très ferme sur les valeurs familiales", apprécie ce Mormon, reconnaissant à l'ex-président d'avoir donné une majorité conservatrice à la Cour suprême ayant permis de désacraliser le droit à l'avortement.

- Scénario à la "Mad Max" -

La région a pris conscience de sa fragilité en 2022.

Le Grand Lac Salé a alors atteint son plus bas niveau historique, pris en étau entre la surconsommation d'eau du secteur agricole et de l'industrie minière d'un côté, et de l'autre une sécheresse historique s'étalant sur deux décennies.

"Cela a vraiment alerté les scientifiques, mais aussi tout le monde, sur le risque d'assèchement complet du lac", raconte à l'AFP David Parrott, directeur adjoint du Great Salt Lake Institute de l'université de Westminster.

Dans ce scénario à la "Mad Max", Salt Lake City deviendrait invivable et "nous devrions fuir la ville", résume ce biologiste.

Car le lit du lac, de plus en plus exposé à l'air libre, renferme de l'arsenic et des métaux lourds toxiques, qui contaminent l'atmosphère lors des tempêtes de poussière.