Malgré les propos de Trump, une partie de la communauté hispanique vote pour lui: comment l'expliquer?

Mila, elle, vient de Colombie. Elle n'a pas la nationalité américaine et ne peut donc pas voter. Mais si elle le pouvait, son choix serait déjà fait. "J'apprécie son point de vue sur l'immigration. Quand il était président ici, c'était un processus légal. Et donc, tout était plus encadré et plus contrôlé".

À côté de cela, certains immigrés préfèrent ne pas exprimer leur position politique publiquement. Ceux qui acceptent de la partager le font, car ils veulent que Donald Trump encadre mieux l'immigration. C'est le cas d'Henrique : "Je suis de Cuba, je suis immigré, mais tout ça doit être mieux organisé. La frontière, il faut maintenir tout ça pour plus de sécurité. Il faut maintenir la frontière".

Immigration et économie, les deux thèmes de campagne au cœur des préoccupations de ces communautés. Cependant, certains n'oublient pas les paroles très dures de Trump sur les immigrés. C'est notamment le cas de Luis : "Il a la langue bien pendue et bien sale. Alors oui, il a de bonnes idées pour l'économie, mais on verra qui va gagner. Ce sont les gens qui décident".

Donald Trump va-t-il convaincre les Hispaniques au-delà des frontières de la Floride ? Réponse dans quelques heures.