Margaret, une Sud-Africaine, fête ses 118 ans: elle pourrait être la nouvelle doyenne de l'humanité

Une Sud-Africaine a célébré vendredi ses 118 ans. Cela fait d'elle l'une des personnes les plus âgées au monde.

Entourée de ses 14 enfants, la Sud-Africaine a soufflé une bougie sur un gros gâteau d'anniversaire."Elle parle de sa vie quand elle était jeune (en disant) qu'il faut respecter sa mère et son père. Elle ne buvait pas, ne fumait pas", a rapporté un infirmier de la maison de retraite, Gregory Elroy Adams. "Je ne sais pas si j'atteindrai cet âge un jour. Mais pour moi, c'est un très très grand privilège d'avoir une mère qui a cet âge", a confié l'une de ses enfants, Liza Daniels, 67 ans.

Margaret Maritz est née le 27 septembre 1906, selon une copie de sa carte d'identité montrée aux journalistes par une association qui a aidé à organiser son anniversaire dans la localité de Touws River. La carte d'identité n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Sa date de naissance signifierait qu'elle est plus âgée que la Japonaise Tomiko Itooka, 116 ans, née le 23 mai 1908 et enregistrée par l'organisme américain du Gerontology Research Group comme la doyenne de l'humanité.

Décédée en 1997, la Française Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 122 ans et 164 jours, est la personne la plus âgée au monde connue à ce jour, selon le site du Guinness World Records. "Plusieurs personnes ont affirmé être plus âgées que Jeanne Calment, mais il n'y a jamais eu assez de preuves pour en avoir la certitude", selon le site.