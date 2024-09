Mpox: les premiers vaccins arrivés en RDC, épicentre de l'épidémie

"Les vaccins sont bien arrivés en RDC. Ils sont maintenant en route vers les espaces de stockage et la campagne de vaccination devrait commencer à la fin du mois selon le gouvernement congolais", a confirmé à l'AFP Laurent Muschel, directeur de l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA) mise en place lors de la pandémie de Covid-19.

Le ministre de la Santé congolais Samuel-Roger Kamba était présent.

Selon M. Muschel, également à l'aéroport jeudi, plus de 560.000 doses au total seront données par l'UE et ses Etats membres mais "on espère qu'il y en aura plus encore", a-t-il précisé. Ces donations seront à destination de la RDC ainsi que d'autres pays du continent infectés par le virus.

La totalité des vaccins arrivant cette semaine en RDC proviennent du laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, selon l'Africa CDC et l'UE. Ce vaccin, le seul homologué à ce stade en Europe et aux Etats-Unis, est uniquement à destination des adultes. Des essais sont actuellement menés pour un potentiel usage sur les enfants de plus de douze ans.