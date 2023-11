MSF appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu après la frappe contre une ambulance

Médecins Sans Frontières (MSF) Belgique a condamné samedi sur le réseau social X (anciennement Twitter) "l'attaque meurtrière" d'une ambulance, qui a coûté la vie à 15 personnes vendredi à Gaza. L'ONG a une nouvelle fois exhorté à un "cessez-le-feu immédiat et total".

"Combien de personnes devront mourir avant que les dirigeants du monde ne se réveillent et n'appellent à un cessez-le-feu", s'interroge l'organisation médicale et humanitaire, alors qu'une ambulance a été ciblée à l'entrée du plus grand hôpital de la ville de Gaza. La frappe a été confirmée par l'armée israélienne qui a déclaré avoir visé des membres du Hamas utilisant le véhicule, ce qu'a démenti l'organisation islamiste palestinienne.

"Nous nous trouvions à l'intérieur du portail de l'hôpital lorsque l'ambulance a été percutée devant nous. Il y avait des corps ensanglantés partout", explique le Dr Obaid, médecin MSF à l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza. "Beaucoup ont été tués immédiatement, tandis que d'autres ont été transportés dans la salle d'opération pour des soins d'urgence", a-t-il poursuivi.