Muhammad Yunus, "le banquier des pauvres" à la tête du Bangladesh

Visé par plus de 100 procédures pénales, Muhammad Yunus s'était résolu à l'exil après avoir été condamné à six mois de prison en janvier pour infraction au droit du travail.

"Les êtres humains ne sont pas nés pour souffrir de la misère, de la faim et de la pauvreté", avait déclaré M. Yunus, dont le modèle a été transposé dans de nombreux autres pays, en recevant le Nobel.

Son acquittement en appel mercredi a ouvert la voie à son retour. Mme Hasina a pris la fuite lundi sous la pression de la rue après 15 ans de mandat de plus en plus autoritaire.

Les chefs de file de la protestation étudiante, dont les contestations ont conduit à l'éviction de la dirigeante, avaient dit souhaiter que Muhammad Yunus dirige un gouvernement d'intérim.

REHMAN ASAD

La décision de former un tel gouvernement a finalement été prise lors d'une rencontre entre le président Mohammed Shahabuddin, des hauts dignitaires de l'armée et des responsables du collectif Students Against Discrimination (Etudiants contre la discrimination), principal mouvement à l'origine des manifestations initiées début juillet, avait annoncé la présidence mercredi.