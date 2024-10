"Ne retournez pas chez vous": l'armée israélienne appelle les habitants à évacuer le sud du Liban

"Nous demandons aux équipes médicales d'éviter tout contact avec les membres du Hezbollah et de ne pas coopérer avec eux", a-t-il déclaré, menaçant de "prendre les mesures nécessaires à l'encontre de tout véhicule transportant des individus armés".

Affirmant agir en soutien au Hamas, le Hezbollah a ouvert un front contre Israël à partir du sud du Liban le 8 octobre 2023, au lendemain de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sud d'Israël ayant déclenché la guerre en cours dans la bande de Gaza.

Après plus de onze mois d'affrontements transfrontaliers ayant provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes de part et d'autre de la frontière entre Israël et le Liban, l'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes contre le Hezbollah.

Et elle a lancé fin septembre une offensive terrestre contre les combattants du mouvement pro-iranien dans le sud du Liban.

Dans la bande de Gaza, où l'armée a intensifié ses opérations terrestres et aériennes dans le nord, encerclant Jabalia, où elle assure que le Hamas reconstitue ses forces.