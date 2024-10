Nigeria: près de 100 morts dans l'explosion d'un camion-citerne

En septembre dernier, une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail avait fait au moins 59 morts dans l'État nigérian du Niger, selon les autorités de ce pays où les accidents sur les routes mal entretenues sont fréquents.

Les accidents impliquant en particulier des camions-citernes sont également fréquents dans ce pays le plus peuplé d'Afrique: la Commission fédérale de la sécurité routière (FRSC) en a recensé 1.531 en 2020, qui ont causé la mort de 535 personnes.

En plus des pertes humaines et matérielles, ce type d'accidents cause des dégâts environnementaux à cause des fuites d'essence.

Les explosions mortelles sont aussi régulières près des infrastructures pétrolières du sud du pays, notamment à cause des siphonnages illégaux.