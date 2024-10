Nihon Hidankyo, le combat des survivants de la bombe A pour un monde sans arme nucléaire

Presque 80 ans après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, l'organisation japonaise représentant les survivants irradiés, Nihon Hidankyo, qui a reçu vendredi le Nobel de la paix, poursuit son combat contre les armes nucléaires et s'efforce de passer le relais aux générations suivantes.

Le mouvement s'attache à documenter les effets dévastateurs de ces deux bombes nucléaires, les seules à avoir été utilisées en temps de guerre, qui ont causé la mort de 140.000 personnes à Hiroshima et 74.000 à Nagasaki entre août et fin 1945.

Les explosions atomiques ont émis des radiations nocives à court et long terme, exposant les "hibakusha" pour le restant de leur vie à un risque accru de développer certains cancers, tout en les isolant cruellement au sein de la société japonaise, où a longtemps persisté la croyance que la "maladie des rayons" était contagieuse.

Nihon Hidankyo, qui rassemble la quasi-totalité des survivants, leur apporte conseils et assistances, mais elle va également rapidement porter avec ferveur les causes pacifiste et antinucléaire.