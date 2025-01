"Notre position politique et militaire": Kim Jong Un poursuivra son programme nucléaire "indéfiniment"

Après avoir inspecté une "installation de production de matières nucléaires", M. Kim a déclaré que 2025 serait une "année cruciale" pour renforcer les forces nucléaires du pays, selon l'agence de presse officielle KCNA.

"C'est notre position politique et militaire ferme et notre tâche noble et immuable de développer indéfiniment la posture de contre-attaque nucléaire de l'Etat", a déclaré le dirigeant nord-coréen, selon KCNA.