"Nous ne sommes pas à vendre": l'entreprise qui détient ChatGPT rejette ouvertement l'offre de rachat d'Elon Musk

OpenAI fonctionne actuellement à travers une structure hybride, en tant qu'organisation à but non lucratif avec une branche à but lucratif. Le passage à un modèle à but lucratif, que M. Altman considère comme crucial pour le développement de l'entreprise, a exacerbé les tensions avec M. Musk.

Elon Musk a déposé mercredi des documents judiciaires spécifiant qu'il retirerait son offre si la start-up gardait un modèle d'organisation à but non lucratif.

Trois ans plus tard, M. Musk a quitté l'entreprise, OpenAI évoquant "un futur conflit potentiel pour Elon (...) alors que Tesla", dont Elon Musk est le patron, "continue à se focaliser sur l'IA."

À lire aussi Apple et Nvidia discutent d'un possible investissement dans OpenAI

Les coûts considérables liés à la conception, à l'entraînement et au déploiement des modèles d'IA ont contraint l'entreprise à rechercher une nouvelle structure qui donnerait aux investisseurs une participation au capital et offrirait une gestion plus stable.

Le passage à une société à but lucratif traditionnelle nécessite l'approbation des autorités de Californie et du Delaware. Les juges devront décider combien vaut la branche à but non lucratif d'OpenAI, qui deviendra un des actionnaires de l'entreprise.

Les investisseurs actuels préfèrent une valorisation plus faible afin de rentabiliser leurs parts dans la nouvelle société.