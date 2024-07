Oman: au moins 4 morts et plusieurs blessés après des tirs près d'une mosquée

La police a livré un premier bilan faisant état de quatre morts et de "plusieurs blessés" près de la mosquée située dans l'est de Mascate.

On entend une personne crier "Oh Dieu" et répéter "Oh Hussein", en référence à l'imam que les Chiites considèrent comme le successeur légitime du prophète Mahomet.

Les musulmans célèbrent cette semaine Achoura, qui n'a pas la même signification suivant les courants, mais qui est la plus importante fête religieuse pour les Chiites.

"Toutes les mesures et procédures de sécurité ont été prises pour gérer la situation, et les autorités continuent de rassembler des preuves et de mener des enquêtes pour découvrir les circonstances entourant l'incident", a déclaré la police dans un communiqué publié sur le réseau social X.