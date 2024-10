P. Diddy visé par une nouvelle plainte d'agression sur mineur: il l'aurait touché pour qu'il "perce dans l'industrie"

Ces plaintes au civil déposées à New York par six personnes font partie de la série de procédures impliquant plus de 100 victimes présumées annoncées récemment par un avocat américain, après l'inculpation et l'incarcération en septembre de Sean Combs. Ce dernier est accusé au pénal d'avoir dirigé pendant des années un système violent de trafic sexuel et d'extorsions. "Nous prévoyons de déposer de nombreuses autres plaintes dans les semaines qui viennent contre M. Combs et d'autres mis en cause", a prévenu lundi dans un communiqué cet avocat, Me Tony Buzbee.

Pour percer dans l'industrie

Ces plaintes déposées par deux femmes et quatre hommes dont l'identité n'est pas révélée couvrent une période allant de 1995 à 2021 selon l'avocat. Un plaignant assure que l'artiste l'a agressé sexuellement quand il avait 16 ans, lui touchant les parties génitales, en 1998 près de New York, lors d'une soirée organisée par le producteur, aussi appelé P. Diddy ou Puff Daddy et aujourd'hui âgé de 54 ans. A l'époque, Combs aurait expliqué à l'adolescent qu'il lui fallait accepter ce type de comportement "pour percer dans l'industrie" de la musique.