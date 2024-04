Plus de 24 millions de personnes touchées par la sécheresse dans le sud de l'Afrique

Le sud de l'Afrique est frappé par une sécheresse sans précédent, touchant plus de 24 millions de personnes. Le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont déclaré l'état d'urgence. De larges parties de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Botswana, de Madagascar, du Mozambique et de la Namibie souffrent également de cette sécheresse, rapporte le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) des Nations unies.