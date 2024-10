Porto Rico est "une île flottante d'ordures au milieu de l'océan": des propos racistes et sexistes au meeting de Donald Trump à New York

Partager:

À 8 jours de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, Donald Trump a hier fait un retour triomphal dans sa ville natale, New York pour un meeting géant au Madisson Square Garden. Un rassemblement marqué par une série d'injures, de propos racistes et sexistes.

Donald Trump a rempli de casquettes rouges dimanche le légendaire Madison Square Garden de New York, où il s'est présenté en sauveur des Etats-Unis "détruits" par Kamala Harris, lors d'un meeting marqué par des insultes à l'égard des Portoricains qui ont beaucoup fait réagir. "Vous avez détruit le pays (...) Kamala, tu es virée, va-t'en !", a lancé le républicain, qui comptait sur "l'arène la plus célèbre du monde", d'une capacité de 20.000 places, pour faire une démonstration de sa popularité au coeur de New York, bastion démocrate et progressiste. À lire aussi Donald Trump est-il "un fasciste"? La réponse de la représentante de Kamala Harris en Belgique

A l'inverse, Kamala Harris avait opté dimanche pour des petits événements, quasiment du porte-à-porte, à Philadelphie en mettant l'accent sur les communautés noires et latinos pour faire le plein de voix dans l'un des sept Etats disputés qui seront déterminants dans l'élection le 5 novembre à l'issue toujours aussi incertaine. A New York, où il est né et a fait fortune dans l'immobilier -- plusieurs gratte-ciel y portent son nom --, avant d'être condamné plusieurs fois par des tribunaux civils et pénal, Donald Trump a promis de "réparer" ce que "Kamala a cassé", lors d'un meeting où, fait rare de la campagne, il a été introduit par son épouse et ancienne première dame des Etats-Unis Melania Trump, jusqu'ici discrète. Parmi les chauffeurs de salle, entre Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr, le catcheur Hulk Hogan, ou l'ancien animateur ultraconservateur de Fox News Tucker Carlson, un humoriste, Tony Hinchcliffe, s'est distingué en comparant Porto Rico, dont beaucoup de natifs résident à New York, à "une île flottante d'ordures au milieu de l'océan". À lire aussi "Il promet la paix": Donald Trump tente de séduire ses électeurs arabes et musulmans dans l'état clé du Michigan