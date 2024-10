Donald Trump est-il "un fasciste"? La réponse de la représentante de Kamala Harris en Belgique

Justine Tkachenko, représentante du Parti Démocrate américain et de Kamala Harris en Belgique, était l'invitée de Christophe Deborsu sur bel RTL à 7h50. Elle a évoqué la campagne pour la présidentielle aux Etats-Unis. Elle est notamment revenue sur la déclaration de sa candidate qui a dit que son adversaire Donald Trump était "un fasciste".

"Je vais me référer à un livret qui a été distribué en 1945 aux soldats américains qui décrivait le fascisme", dit-elle. "On a distribué un livret pour dire que le peuple dirige les gouvernements démocratiques, mais les gouvernements fascistes dirigent le peuple avec l'objectif, surtout, de la prise de contrôle et le contrôle de la vie économique, politique, sociale et culturelle de l'État."