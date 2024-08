Pour le Conseil électoral, le rapport de l'ONU est "truffé de mensonges"

Le Conseil national électoral (CNE) du Venezuela a estimé mercredi que le rapport du groupe d'experts des Nations unies sur l'élection présidentielle du 28 juillet était "truffé de mensonges et de contradictions".

La publication "démontre l'intentionnalité politique perverse d'une telle diffusion, composée d'arguments fallacieux et déformés", indique l'autorité électorale.

Elle dénonce un "document pamphlétaire" et des "arguments pauvres et facilement réfutables utilisés pour tenter de délégitimer le processus électoral impeccable et transparent qui s'est tenu le 28 juillet".