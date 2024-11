Présidentielle américaine 2024: les États-Unis accusent la Russie de désinformation dans les "swing states"

Ces sept Etats dits pivots (Arizona, Nevada, Géorgie, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin) détiennent la clé du scrutin au suffrage universel indirect grâce auquel la démocrate Kamala Harris ou le républicain Donald Trump accédera à la Maison Blanche.

"La Russie est la menace la plus active" dans ces Etats américains, ont accusé dans un communiqué commun la police fédérale (FBI), le bureau de la directrice du renseignement national (ODNI) et l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA).

"Ces tentatives risquent d'inciter à la violence, y compris contre des responsables électoraux", s'alarment ces services.

Les "swing states", qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre, sont déjà la cible d'allégations par des républicains de "triches" et de "fraudes" qui seraient menées par des démocrates.

Selon l'ODNI, une vidéo a récemment circulé sur les réseaux sociaux avec une interview d'une personne affirmant qu'une fraude avec des faux bulletins et des altérations de listes électorales devait favoriser Kamala Harris en Arizona.