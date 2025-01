Procès en appel de Jean-Jacques Wondo, militaire belge condamné à mort au Congo : 'Il est pris en otage", alerte son avocat

Cela fait maintenant neuf mois que Jean-Jacques Wondo est détenu dans une prison de Kinshasa. L'état de santé de l'expert militaire belge se dégrade fortement selon ses proches. "Son état de santé est de plus en plus critique", affirme Joël Kandolo, le beau-frère du détenu. "Au point où on en est, si on continue comme ça, on risque de le perdre."

Jean-Jacques Wondo a été condamné à la peine de mort en première instance. Il est accusé d'avoir participé au coup d'Etat manqué du 19 mai. Mais les charges sont démontées les unes après les autres, tous les témoins le disculent. Lors du procès en appel mercredi, même l'avocat de la République démocratique du Congo évoquait des éléments fragiles. "Ils manquaient de cohérence", selon Matadi Wamba, avocat de la République démocratique du Congo.