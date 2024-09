"Profondément préoccupantes": les images montrant un soldat israélien poussant un cadavre d'un toit alarment

Des images tournées en Cisjordanie pendant un raid militaire israélien et montrant un soldat poussant dans le vide avec son pied un homme apparemment mort du haut d'un toit, sont "en cours d'examen", a indiqué vendredi l'armée israélienne.

L'armée a annoncé vendredi dans un communiqué avoir "éliminé (sept) terroristes", lors de ce raid ayant donné lieu à des échanges de tirs entre soldats et hommes armés.



Interrogée sur les images montrant un soldat poussant un corps d'un toit, l'armée israélienne a répondu par un communiqué selon lequel "il s'agit d'un incident grave qui ne correspond pas aux valeurs de l'armée israélienne et à ce que l'on attend des soldats". "L'incident est en cours d'examen", ajoute le texte.



"Un comportement odieux"

Aux Etats-Unis, un porte-parole de la Maison Blanche a jugé ces images "profondément préoccupantes": "Si les images sont authentifiées, il s'agit clairement d'un comportement odieux et choquant de la part de militaires professionnels", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.



Bastion de groupes armés palestiniens luttant contre Israël, Jénine et son camp de réfugiés palestiniens ont fait l'objet de raids militaires israéliens dans le cadre d'une offensive de grande envergure déclenchée fin août dans le nord de la Cisjordanie, et toujours en cours.

Plusieurs dizaines de Palestiniens parmi lesquels nombre de combattants mais aussi des civils âgés de 13 ans à plus de 80 ont été tués dans cette opération, dans laquelle a péri un soldat israélien.