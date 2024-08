Pyongyang affirme avoir testé un nouveau type de drone explosif

STR

La Corée du Nord a procédé à l'essai d'un nouveau type de drone explosif, a rapporté un média d'Etat lundi.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé le test de cette arme samedi, observant à l'aide de jumelles les drones faire exploser des cibles, selon des images diffusées par les médias d'Etat de Pyongyang.

D'après l'agence de presse officielle KCNA, Kim Jong Un a déclaré qu'il était "nécessaire de développer et de produire davantage de drones suicides", en plus des "drones de reconnaissance stratégiques et des drones d'attaques polyvalents".