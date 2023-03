Quarante ans après, une suite à "La folle histoire du monde" de Mel Brooks

Mieux vaut tard que jamais. Plus de 40 ans après la "Folle histoire du monde", une suite à la célèbre parodie de Mel Brooks sur les moments fondateurs de l'Histoire ou de la religion débarque lundi sur la plateforme américaine Hulu du groupe Disney.

A 96 ans, l'humoriste new-yorkais prête sa voix aux huit épisodes de cette série, intitulée "History of the World, Part II", qu'il a produite et co-écrite avec les quadragénaires Nick Kroll et Ike Barinholtz, ou encore Wanda Sykes, qui apparaissent aussi au casting.

"Son esprit comique est encore très aiguisé (...) Le gars a une force de vie folle et encore des blagues", confiait, impressionné, Nick Kroll, lors d'une conférence de presse de la Television Critics Association en janvier.

Succès mondial après sa sortie en 1981, le film la "Folle histoire du monde", comédie burlesque, parfois grossière, qui parodie l'Histoire, la religion et leurs grands personnages, de l'Age de pierre à la Révolution française, avait marqué son époque.

Mel Brooks y campe un Moïse maladroit qui fait tomber et casse les "Tables de la loi", ou un Louis XVI lubrique qui use de sa position pour harceler des femmes. Le film se terminait sur l'annonce d'une suite, avec un faux Hitler en uniforme nazi en plein spectacle de patinage sur glace, "Hitler on ice".