Quatre activistes tués en Cisjordanie par une frappe israélienne

Depuis le début des raids à grande échelle fin août à Jénine, le mouvement islamiste Hamas et le Jihad islamique palestiniens ont indiqué qu'au moins 14 de leurs membres avaient été tués.

L'AFP a photographié deux corps d'hommes sur le toit d'un immeuble à Qabatiya, et un troisième cadavre allongé sur une plaque de métal un étage en dessous.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien, les violences entre les Palestiniens d'une part, et l'armée et les colons israéliens d'autre part, se sont intensifiées en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967.

Au moins 682 Palestiniens y ont été tués par des tirs de soldats ou colons israéliens, selon des données du ministère palestinien de la Santé, et au moins 24 Israéliens, parmi lesquels des soldats, y ont péri dans des attaques palestiniennes ou dans des opérations militaires, selon des données officielles israéliennes.