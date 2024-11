Quelles sont les conséquences de la victoire de Donald Trump sur l'image des États-Unis?

"On a déjà parlé de l'isolationnisme, qui est plutôt cyclique. Ici, effectivement, c'est un Trumpisme nouvelle version, qui d'ailleurs a été remodelé en quelque sorte aussi par l'arrivée de nouveaux soutiens. Il y a bien sûr aujourd'hui le narratif qui tente d'être imposé par le camp républicain, c'est cette idée du phénix, du plus grand comeback de tous les temps, comme le dit Trump lui-même. Et on ne peut pas le nier, c'est effectivement une grande surprise. On se rappelle quand même qu'à quelques jours après l'attaque du Capitole, le 6 janvier 2021, Trump et le Trumpisme étaient en quelque sorte mort clinique. Il avait été totalement banni des réseaux sociaux. Cette idée de cancel, cette idée d'élimination finalement de cette personnalité, de ce personnage public du débat, avait été actée. Or, aujourd'hui, il retournement de situation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Donald Trump, il est en campagne permanente. Il est en campagne permanente depuis 2016. Il n'a jamais cessé d'instrumentaliser tous les dérapages. On l'a encore vu avec son passage chez McDonald's, son passage dans un camion poubelle. C'est un judoka. Donc, il prend l'attaque et il la retourne contre son adversaire, en l'occurrence Kamala Harris et le camp démocrate Donc, ça, je pense qu'aujourd'hui, ses supporters le comprennent. Et toutes ces outrances, parce qu'ici on est choqués par le style de Donald Trump, ça ne choque plus personne aux États-Unis."

Malgré des affaires pénales, son passé, des bourdes, Donald Trump est parvenu à revenir au pouvoir aux États-Unis. Est-ce le nouvel Américain modèle? Nicolas Baygert répond:

"On l'a peut-être oublié, mais rappelez-vous d'un certain Silvio Berlusconi. Là aussi, c'est un homme d'affaires qui entre en politique. Qui, en quelque sorte, révolutionne et qui prend une place dans le paysage politique italien avec des capitaines d'industrie, avec les médias, avec lui... Aujourd'hui, c'est plutôt les réseaux sociaux, avec Elon Musk et avec des affaires, à n'en plus finir. Et cette immunité, finalement, qu'il a préservée en politique avec le même type de scandale, d'ailleurs.