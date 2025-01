"Qu'est-ce qui ne va pas chez eux?": Trump tacle les dirigeants démocrates de Californie sur leur gestion des incendies

"Les incendies font toujours rage à Los Angeles. Les politiciens incompétents n'ont aucune idée de la manière de les éteindre", a déclaré le président élu américain dans un message publié sur sa plateforme Truth Social. "C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire de notre pays. Ils n'arrivent pas à éteindre les incendies. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?", écrit-il. "La mort est partout", s'est-il indigné.

La rapidité et l'intensité des incendies qui ravagent Los Angeles ont mis à l'épreuve les infrastructures de lutte contre les incendies et suscité des questions et des critiques sur l'état de préparation de l'État. Les bouches d'incendie se sont taries dans le quartier huppé de Pacific Palisades, ravagé par l'un des cinq incendies de la région, tandis que les pénuries d'eau ont également entravé les efforts déployés ailleurs.