RDC: des affiches électorales en dépit de l'interdiction avant le début de la campagne

Selon le calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante (Céni), la campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux doit s'étendre du 19 novembre au 18 décembre.

Le ministre congolais de l'Intérieur, Peter Kazadi Kakonde, avait ordonné, le 10 novembre, à l'Agence nationale de renseignement (ANR), à la Direction générale des Migrations (DGM) et à la police nationale congolaise (PNC), d'ôter sur les voies publiques, toutes les affiches, les pancartes et les photos attestant une propagande de campagne précoce.

Mais les journalistes de Radio Okapi, parrainée par l'ONU, ont constaté que les affiches, les pancartes et panneaux des candidats aux élections de décembre sont toujours visibles à Kinshasa, surtout sur des lieux de forte affluence, trois jours avant le lancement officiel de la campagne électorale. "Rien n'a été enlevé, au contraire les pancartes se renforcent", a précisé la radio.

Sur la place Kintambo Magasins, dans l'ouest de la capitale, quatorze panneaux et affiches des candidats députés continuent ainsi de braver la mesure d'interdiction. Les reporters de Radio Okapi ont recensé dix-huit affiches à cet endroit. L'image du président sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, est présente sur tous ces supports aux côtes des candidats députés nationaux ou provinciaux.

Près de trente panneaux et affiches se retrouvent le long du boulevard du 30 juin à Gombe, le quartier chic de la capitale congolaise. Plusieurs d'entre eux portent l'effigie du chef de l'Etat, avec comme mention en linguala "Mutu ya batu" ("plus unis, plus forts").