"Regrettable que Bruxelles soit devenue un endroit dangereux": un ministre israélien annule sa visite en Belgique pour des raisons de sécurité

"J'ai reçu avec regret l'ordre des autorités de sécurité d'annuler ma participation à la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste au Parlement européen. Il est regrettable que la capitale de l'Europe, Bruxelles, soit devenue un endroit dangereux pour les Juifs et les Israéliens", écrit Amichai Chikli dans un message sur sa page Facebook.

Selon des médias israéliens, il ne s'agit toutefois pas de menaces concrètes à l'égard d'Amichai Chikli mais la Belgique aurait informé Israël que son ministre ne bénéficierait pas d'immunité diplomatique, sa visite n'étant pas une invitation officielle de notre pays. Plus concrètement, il pourrait s'agir des conséquences juridiques liées à une possible action juridique de la fondation Hind Rajab de l'activiste belgo-libanais Dyab Abou Jahjah. L'association porte plainte partout dans le monde où se rendent des soldats ou des officiels israéliens, les accusant de se rendre coupables de crimes de guerre. Un contentieux existe par ailleurs entre Dyab Abou Jahjah et le ministre israélien après un échange sur X concernant les attaques aux bipeurs orchestrée au Liban en septembre par Israël. L'activiste belgo-libanais avait d'ailleurs indiqué vouloir porter plainte contre le ministre.

Il se peut également que cette décision soit motivée par des questions de politique intérieure israélienne. Amichai Chikli est en effet un partisan de la ligne dure au sein du gouvernement israélien. Il a voté contre le cessez-le-feu à Gaza et contre l'accord permettant l'échange d'otages et prisonniers. Plus de 40 proches d'otages israéliens ont ainsi exprimé leur mécontentement dans une lettre adressée au Parti populaire européen. "Les opinions extrémistes et clivantes du ministre Chikli ne reflètent pas les valeurs ou l'opinion publique israélienne ou des communautés juives mondiales", ont-ils souligné.