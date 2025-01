Donald Trump rejoint l'extrême droite israélienne: le président américain propose de vider Gaza de ses habitants

Pour régler le conflit entre le Hamas et Israël, Donald Trump a proposé samedi soir de déplacer les habitants de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie de façon "temporaire ou à long terme". Il rejoint ainsi les projets de l'extrême droite israélienne qui envisage de vider le territoire et de le peupler par ses colons. Au-delà du caractère choquant de la proposition, les Égyptiens et les Jordaniens l'ont déjà rejetée.

La proposition de Donald Trump a eu lieu sur Air Force One, l'avion présidentiel. En vol, Donald Trump discute avec des journalistes qui l'accompagnent et déclarent "On parle d'environ 1,5 million de personnes et on fait tout simplement le ménage là-dedans. Vous savez, au fil des siècles, ce site a connu de nombreux conflits et je ne sais pas, quelque chose doit se passer". Il a ajouté qu'il en a déjà parlé avec le roi de Jordanie et qu'il évoquera bientôt le sujet avec le président égyptien.

À première vue, ça paraît hallucinant, matériellement irréalisable et surtout en totale violation avec le droit international. D'abord, Trump se trompe sur le chiffre de la population gazaouie. Il serait plutôt 2,2 millions que 1,5 million. Mais qu'importe, c'est le principe qui abasourdit.