Remise de dépouilles d'otages à Israël: "Nous sommes tous fous de rage contre les monstres du Hamas", dit Netanyahu

"La parade des corps que nous avons vue ce matin est abjecte et cruelle, et va à l'encontre du droit international. Nous demandons que tous les retours soient effectués en toute confidentialité, avec respect et soin", a dit le Haut-Commissariat aux journalistes.

"En vertu du droit international, toute remise de dépouilles doit se conformer à l'interdiction de traitement cruel, inhumain ou dégradant" et "garantir le respect de la dignité des personnes décédées et de leurs familles", a-t-il ajouté.

Lors d'une mise en scène organisée à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, des combattants cagoulés et armés du mouvement islamiste palestinien Hamas et d'autres groupes armés palestiniens ont exposé sur un podium quatre cercueils portant chacun la photo d'un des otages. Au-dessus, un poster où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu apparaît le visage maculé de sang, flanqué de dents de vampire.

En début de matinée à Khan Younès, les quatre cercueils noirs ont été transférés par le Hamas au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui les a remis à l'armée israélienne. Le convoi les transportant est ensuite entré dans le sud d'Israël, à Kissoufim.

Les corps remis sont, selon le mouvement islamiste palestinien Hamas, ceux d'Ariel et Kfir Bibas, âgés respectivement de 4 ans et huit mois et demi lors de leur enlèvement durant l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, ainsi que celui de leur mère, Shiri, et d'Oded Lifshitz, âgé de 83 ans ce jour-là.